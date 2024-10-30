В Україні змінять підхід до працездатності 2,7 млн людей з інвалідністю

Мінсоцполітики підготувало законопроєкт щодо соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема, осіб з інвалідністю. Пропонується запровадити статус "працездатності" та відокремити його від "інвалідності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, оприлюднений для обговорення на сайті ФПУ .

Проєкт передбачає перехід від встановлення статусу особи з інвалідністю на підставі висновку МСЕК, до оцінки працездатності. Оцінка працездатності передбачатиме оцінювання впливу наявних функціональних обмежень особи на її здатність до трудової діяльності.

Оцінка працездатності буде частиною реабілітаційного відновлювального процесу. Сама оцінка працездатності проводитиметься на завершальному етапі після отримання людиною усього комплексу реабілітації.

Статус "стійке повне обмеження працездатності" передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати; при статусі "стійке часткове обмеження непрацездатності" людина отримуватиме допомогу у поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню.

Особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя.

Оцінку надаватимуть дистанційно й анонімно, на основі інформації, що не міститиме імені та прізвища людини. Заява на оцінку працездатності подаватиметься після реабілітації в електронному або паперовому форматі на основі реабілітаційного направлення. Статус працездатності визначатиме незалежний експерт.

Від рівня втрати працездатності залежатиме обсяг виплат. Виплати для осіб, які потребують підтримки під час реабілітації, будуть збільшені.

Передбачається, що страхова виплата може виплачуватися особі терміном до одного року, на випадок, якщо процес реабілітації є складним і тривалим. Особам, які отримали стійке обмеження працездатності, буде здійснюватися страхова виплата у зв’язку із стійким обмеженням працездатності замість пенсії по інвалідності та щомісячної страхової виплати, які за змістом дублюють одна одну.

Передбачено, що розмір страхової виплати може зменшуватися у разі, якщо у людини є інші джерела доходу. Передбачено, що одноразова страхова виплата у зв’язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням буде здійснюватися незалежно від впливу нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на працездатність потерпілого.

Передбачено, що зміни, запропоновані законопроєктом, будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків, які будуть відбуватись після вступу даного законопроекту в дію. Ті особи, які отримують страхові виплати та інше забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до чинного на сьогодні законодавства, будуть і надалі отримувати такі виплати

Обґрунтування проєкту

Як зазначають в Мінсоцполітики, наразі система загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні побудована на ототожненні понять "інвалідність" та "непрацездатність", фокусі на обмеженнях функціонування особи, а також - на здійсненні невеликих фінансових виплат.

Зараз склалася ситуація, за якої із 2,7 млн осіб з інвалідністю в Україні працевлаштовано менше 18%, тоді як у європейських країнах рівень зайнятості людей з інвалідністю складає 50%.

При цьому близько 1,5 млн людей мають третю групу інвалідності, не потребують складних пристосувань робочих місць та можуть бути працевлаштовані, але залишаються поза ринком праці, не отримуючи можливості покращити своє побутове і матеріальне становище, а також психологічний стан, йдеться в пояснювальній записці.

"Зважаючи на складну демографічну ситуацію, нестачу кадрів на ринку праці та послаблення системи державного соціального страхування, виникає потреба в переосмисленні взаємовідносин (перехід від залежності до спроможності), нової домовленості суспільства й усвідомлення спільної відповідальності за майбутнє України. Кожен українець і кожна українка, хто можуть працювати, повинні мати таку можливість і докладати зусилля для розвитку держави як спільного блага, що в інтересах кожного", - вважають автори проєкту.