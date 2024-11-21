Поддержка людей с ограниченной трудоспособностью. Рада сделала шаг к реформе

Верховная Рада сделала шаг к изменению механизма поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №12209 о формировании комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью поддержали 230 народных депутатов.

Документом предусматривается создание статуса "трудоспособности" наряду со статусом "инвалидности". Оценка трудоспособности интегрируется в процесс реабилитации.

Также законопроектом предлагается ввести индивидуальный подход к реабилитации:

восстановление здоровья базируется на индивидуальных потребностях, включая вспомогательные средства, социальные услуги, бесплатные лекарства и переобучение;

оценка трудоспособности производится по завершении полного курса реабилитации.

Кроме того, оценка работоспособности может быть проведена дистанционно, а осуществлять ее смогут независимые эксперты.

Выплаты

Раде предлагают увеличить суммы выплат для лиц, временно потерявших трудоспособность из-за болезни или травмы. В сложных случаях выплаты могут продолжаться до года.

При этом единоразовая страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве будет производиться независимо от того, как это повлияло на работоспособность потерпевшего.

Автоматическое начисление страховых выплат: