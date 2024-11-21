Поддержка людей с ограниченной трудоспособностью. Рада сделала шаг к реформе
Верховная Рада сделала шаг к изменению механизма поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект №12209 о формировании комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью поддержали 230 народных депутатов.
Документом предусматривается создание статуса "трудоспособности" наряду со статусом "инвалидности". Оценка трудоспособности интегрируется в процесс реабилитации.
Также законопроектом предлагается ввести индивидуальный подход к реабилитации:
- восстановление здоровья базируется на индивидуальных потребностях, включая вспомогательные средства, социальные услуги, бесплатные лекарства и переобучение;
- оценка трудоспособности производится по завершении полного курса реабилитации.
Кроме того, оценка работоспособности может быть проведена дистанционно, а осуществлять ее смогут независимые эксперты.
Выплаты
Раде предлагают увеличить суммы выплат для лиц, временно потерявших трудоспособность из-за болезни или травмы. В сложных случаях выплаты могут продолжаться до года.
При этом единоразовая страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве будет производиться независимо от того, как это повлияло на работоспособность потерпевшего.
Автоматическое начисление страховых выплат:
- статус "устойчивое полное ограничение трудоспособности" обеспечивает автоматические ежемесячные страховые выплаты с возможностью корректировки в зависимости от других источников дохода;
- статус "устойчивое частичное ограничение трудоспособности" подразумевает поддержку в трудоустройстве, обучении или переобучении и выплаты при условии активного участия в реабилитационном процессе;
- лица со статусом "трудоспособный" считаются не требующими поддержки социального страхования.
Реформа МСЭК
Напомним, в Украине начали процедуру ликвидации медико-социальных экспертных комиссий после ряда громких коррупционных скандалов. Верховная Рада в первом чтении поддержала ликвидацию МСЭК.
Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине введут механизм, ориентированный на человека и его потребности. В частности, большое внимание будет обращаться на работоспособность человека.
При этом процедура определения способности к трудовой деятельности будет проходить в очной и электронной форме. Подробнее об этом - по ссылке.
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