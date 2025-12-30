Підтримка енергетики та розмінування. Японія виділила Україні майже 48 млн євро

"Мінрозвитку провело зустріч із заступником Голови Місії Посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою, до якої з боку Міністерства долучилася Перша заступниця Міністра Альона Шкрум та заступниця Міністра Марина Денисюк", - йдеться у повідомленні.

Надані Японією кошти підуть на відновлення енергетичної та водопостачальної інфраструктури, гуманітарне розмінування і розвиток громадської інфраструктури в регіонах. Крім того, їх використають для підтримки проєктів громадського здоров’я та безпеки, а також надання освітніх послуг.

Зазначається, що японський парламент вже затвердив додатковий бюджет, який забезпечить продовження грантових проєктів та подальшу технічну підтримку України.

Одним із пріоритетів для подальшої співпраці між країнами визначено відновлення житла. Зокрема, Японія створила спецгрупу з питань відновлення житла, до якої входитимуть приватні бізнеси, які працюють у цій сфері.

На 2026 рік заплановані технічні консультації для впровадження японських технологій у будівництво українського житла.