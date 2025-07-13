Підтримали членство в НАТО: на саміті в Хорватії дали обіцянку Україні
На другій міністерській зустрічі "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія) ухвалено комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
На зустрічі був присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який виступив спільно з хорватським колегою як співорганізатор.
"Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном", - зазначено в комюніке.
Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.
"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України, - зазначено в документі.
Там додали, що ані РФ, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу.
"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", - додали в комюніке.
Вступ України до НАТО
Україна подала восени 2022 року заявку на прискорений вступ до НАТО. В Альянсі зазначили, що "двері відкриті" для Києва, але вступ під час війни неможливий.
Президент США Дональд Трамп відкидав можливість членства України в Альянсі.
А глава Пентагону Піт Хегсет називав нереалістичним членство країни в альянсі.
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