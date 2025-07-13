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Підтримали членство в НАТО: на саміті в Хорватії дали обіцянку Україні

Неділя 13 липня 2025 01:01
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Підтримали членство в НАТО: на саміті в Хорватії дали обіцянку Україні Фото: у Хорватії підтримали запрошення України до НАТО (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

На другій міністерській зустрічі "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія) ухвалено комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

На зустрічі був присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який виступив спільно з хорватським колегою як співорганізатор.

"Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном", - зазначено в комюніке.

Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України, - зазначено в документі.

Там додали, що ані РФ, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу.

"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", - додали в комюніке.

Вступ України до НАТО

Україна подала восени 2022 року заявку на прискорений вступ до НАТО. В Альянсі зазначили, що "двері відкриті" для Києва, але вступ під час війни неможливий.

Президент США Дональд Трамп відкидав можливість членства України в Альянсі.

А глава Пентагону Піт Хегсет називав нереалістичним членство країни в альянсі.

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