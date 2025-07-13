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Поддержали членство в НАТО: на саммите в Хорватии дали обещание Украине

Воскресенье 13 июля 2025 01:01
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Поддержали членство в НАТО: на саммите в Хорватии дали обещание Украине Фото: в Хорватии поддержали приглашение Украины в НАТО (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

На второй министерской встрече "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия) принято коммюнике с поддержкой приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

На встрече присутствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который выступил совместно с хорватским коллегой как соорганизатор.

"После более чем 1200 дней незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в Украину, мы, как министры, ответственные за внешнюю политику наших стран, подтверждаем нашу непреклонную преданность поддержке Украины и решению вызовов, стоящих перед нашим регионом", - отмечено в коммюнике.

В частности, в документе прописана поддержка суверенитета и территориальной цельности Украины.

Кроме того, в коммюнике решительно осуждается продолжающееся незаконное полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

"Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины", - отмечено в документе.

Там добавили, что ни РФ, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Североатлантического Альянса.

"Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства", - добавили в коммюнике.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала осенью 2022 заявку на ускоренное вступление в НАТО. В Альянсе отметили, что "двери открыты" для Киева, но вступление во время войны невозможно.

Президент США Дональд Трамп отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

А глава Пентагона Пит Хегсет называл нереалистичным членство страны в альянсе.

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