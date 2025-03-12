Росіяни атакували Київ 12 дронами, - КМВА

Так, за даними адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 1 години 4 хвилин - з 00:45 до 01:49.

"На підступах до столиці було зафіксовано 12 ворожих БПЛА. П'ять з них знищено засобами ППО", - зазначається у повідомленні.

Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Водночас інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.