Росіяни атакували Київ 12 дронами, - КМВА

Російські війська в ніч на 12 березня влаштували дронову атаку на Київ. ППО збила 5 з 12 російських безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Так, за даними адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 1 години 4 хвилин - з 00:45 до 01:49.
"На підступах до столиці було зафіксовано 12 ворожих БПЛА. П'ять з них знищено засобами ППО", - зазначається у повідомленні.
Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Водночас інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.
Російські війська влаштували нову дронову атаку по Україні, починаючи з вечора 11 березня. У кількох регіонах було оголошено тривогу.
Так, повідомлялося про обстріл Дніпра, також дрон упав у Сумах, почалася пожежа. На тлі атаки в Києві гриміли вибухи.
Уже вранці повідомлялося про атаку на Кривий Ріг. У цьому випадку росіяни використовували ракети. По місту окупанти завдали подвійного удару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.