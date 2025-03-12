Россияне атаковали Киев 12 дронами, - КГВА

Так, по данным администрации, воздушная тревога ночью звучала в течение 1 часа 4 минут - с 00:45 до 01:49.

"На подступах к столице было зафиксировано 12 вражеских БПЛА. Пять из них уничтожены средствами ПВО", - отмечается в сообщении.

Остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство. В то же время информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.