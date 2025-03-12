У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи

В ніч на 12 березня у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі дрони рад столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і канал мера столиці Віталія Кличка.

Сигнал тривоги у столиці було чути о 00:45. Приблизно о 00:53 у Києві пролунали перші вибухи. Начальник КМВА поінформував, що в столиці працює ППО, а перед цим попереджав про загрозу застосування ворожих дронів.

"У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - підтвердив через декілька хвилин Кличко.

Також наразі ворожі безпілотники фіксують у повітряному просторі Київської області. Там теж працює ППО.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:03 карта повітряних тривог має такий вигляд.