ua en ru
Ср, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи

Середа 12 березня 2025 01:03
UA EN RU
У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи Фото: в столиці та області працює ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 березня у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі дрони рад столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і канал мера столиці Віталія Кличка.

Сигнал тривоги у столиці було чути о 00:45. Приблизно о 00:53 у Києві пролунали перші вибухи. Начальник КМВА поінформував, що в столиці працює ППО, а перед цим попереджав про загрозу застосування ворожих дронів.

"У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - підтвердив через декілька хвилин Кличко.

Також наразі ворожі безпілотники фіксують у повітряному просторі Київської області. Там теж працює ППО.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:03 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Сибіга пояснив, чому припинення вогню пропонують запровадити лише на 30 днів
Сибіга пояснив, чому припинення вогню пропонують запровадити лише на 30 днів
DAILY
Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії