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У Сумах зафіксовано влучання "Шахеду", виникла пожежа: що відомо

Середа 12 березня 2025 00:19
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У Сумах зафіксовано влучання "Шахеду", виникла пожежа: що відомо Фото: на місці подій працюють всі служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни ввечері, 11 березня, атакували місто Суми. Ворожий дрон влучив у складське приміщення, через що виникла пожежа.

Про це розповів виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Нажаль є влучання "Шахеду" в одне із складських приміщень. Є загорання, на місці працюють всі служби. Інформації про поранених або загиблих на даний час немає. Також є загроза повторного удару безпілотників, будь ласка знаходьтеся в безпечних місцях", - поінформував Кобзар о 23:40.

Водночас "Суспільне" посилаючись на МВА, пише, що БпЛА влучив по інфраструктурі міста.

Перед цим у місті було чути звук вибуху, про що інформували ЗМІ та місцеві канали.

Нагадаємо, що ввечері, 11 березня, звуки вибухів лунали у Дніпрі. В ОВА інформували, що місто теж було під атакою дронів. За останніми даними, в Дніпрі є пошкодження приватних будинків, побиті вікна в дитсадку та школі.

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