На підступах до Києва велася робота ППО

Атака "Шахедами" по Україні

Близько 1:40 у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через атаку російськими ударними безпілотниками. Першу тривогу було оголошено через загрозу ракетного удару.

Ввечері 4 липня російський агресор запустив по Україні ударні безпілотники. Дрони спочатку летіли з півночі, а пізніше з'явилися нові групи "Шахедів" і з півдня.

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