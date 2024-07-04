В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу ракетних ударів
На всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні.
Винищувач Міг-31 є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", що заходять і атакують ціль зі стратосфери на надзвуковій швидкості. Ракети цього типу можуть уразити цілі в будь-якому регіоні України.
Моніторингові пабліки повідомляють, що станом на зараз відбуваються тренування в межах Нижньогородської, Рязанської, Тамбовської, Пензенської області та Республіки Мордовія. Попередньо без пусків ракет "Кинджал".
Також повідомляється про зліт групи бомбардувальників Ту-22М3 з аедрому "Енгельс" у Саратовській області.
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У Повітряних силах оголосили відбій повітряної тривоги у Києві через загрозу МіГ-31К. Також пішли відбої тривог по областях
Водночас, у Київській області триває повітряна тривога через атаку "Шахедів".
Атаки РФ проти України
Нагадаємо, ввечері у четвер, 4 липня, російські загарбники запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". Вони рухаються з півночі через Сумську та Чернігівську області.
Також у четвер в Одесі пролунав вибух під час тривоги. За даними Повітряних сил, агресор застосував балістичне озброєння.
Удар було завдано по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки одна людина загинула, семеро зазнали поранень.
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