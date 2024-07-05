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Атака "Шахедів" з різних напрямків: у Києві та багатьох областях оголошена повітряна тривога

П'ятниця 05 липня 2024 01:40
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Атака "Шахедів" з різних напрямків: у Києві та багатьох областях оголошена повітряна тривога Фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вдруге цієї ночі оголосили повітряну тривогу. Вона також триває в різних областях, зокрема в Київській, і пов'язана із загрозою через ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Сирена запрацювала у столиці близько першої ночі.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Між тим у Повітряних силах розповіли оновлені дані про рух ударних безпілотників ворога:

  • дрони-камікадзе на півночі Київської області - у південному/південно-західному напрямку,
  • БПЛА із Черкаської області - курсом на Вінницьку область,
  • "Шахеди" із Херсонської області - курсом на Дніпропетровську область,
  • ворожі БПЛА через Миколаївську область - у північно-західному напрямку,
  • дрони-камікадзе із Кіровоградської області - у напрямку Черкаської області,
  • фіксується рух "Шахедів" через Одеську область,
  • "Шахеди" з акваторії Чорного моря - у напрямку Одеської області.

Відбій тривоги у Києві, оновлення щодо руху "Шахедів"

Близько 02:10 у столиці заявили про відбій повітряної тривоги. А о 02:36 - і в Київській області.

Згідно з оновленими даними від Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе прямували з Миколаївської області курсом на Одеську область, в Одеській області - в напрямку півдня регіону, із акваторії Чорного моря прямували у бік Одеської області. Крім того, була зафіксована нова група "Шахедів", що рухалася через Сумську область.

Атака &quot;Шахедів&quot; з різних напрямків: у Києві та багатьох областях оголошена повітряна тривога

Робота ППО у Києві

Пізніше очільник КМВА Попко заявив про роботу ППО.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в заяві чиновника.

Нічна повітряна атака

Зауважимо, що перед тим повідомлялося про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у Київській області через фіксацію в регіоні "Шахедів".

Між тим військові повідомляли про запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе цієї ночі як з північного, так і з південного напрямку.

Додамо, що близько до опівночі на всій території України була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетної атаки. У Повітряних силах заявили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у РФ. Нагадаємо, що ці винищувачі є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Але вже о 0:07 військові повідомили про відбій загрози через ворожий МіГ.

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Київ Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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