На подступах к Киеву велась работа ПВО

Атака "Шахедами" по Украине

Около 1:40 в Киеве второй за ночь объявили воздушную тревогу из-за атаки российскими ударными беспилотниками. Первая тревога была объявлена из-за угрозы ракетного удара.

Вечером 4 июля российский агрессор запустил по Украине ударные беспилотники. Дроны сначала летели с севера, а позже появились новые группы "Шахедов" и с юга.

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