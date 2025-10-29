UA

"АТЕШ" зривають поставки на Запорізький напрямок: порушено рух поїздів РФ

Ілюстративне фото: партизани паралізували підмогу ворогу (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Агенти руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в окупованому Токмаку, яка заблокувала росіянам усі види постачання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

"Унаслідок підпалу знищено релейну шафу, що забезпечувала управління рухом поїздів на критично важливому напрямку. Даний залізничний вузол використовується окупантами для перекидання військової техніки, боєприпасів і особового складу на Запорізький напрямок", - повідомили в прес-службі "АТЕШ".

У результаті диверсія в Токмаку створила серйозні перебої в постачанні ворожих підрозділів усім необхідним для продовження бойових дій.

"Порушення роботи залізничної інфраструктури призведе до зриву графіка військових перевезень і ускладнить маневрування окупаційних військ. Це черговий удар по логістичній системі ворога, яка продовжує руйнуватися під нашими системними діями", - додали партизани.

Також у русі наголосили, що навіть на тимчасово окупованих територіях України росіяни не можуть почуватися в безпеці.

"Наша мережа продовжує ефективно працювати, завдаючи точних ударів по військовій інфраструктурі ворога", - підсумували в "АТЕШ".

Інші диверсії "АТЕШ" проти росіян

Нагадаємо, близько тижня тому агенти руху "АТЕШ" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії. Йдеться про стратегічно важливу залізничну ділянку біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки.

У результаті успішної диверсії рух військових ешелонів ворога в критично важливому напрямку було тимчасово заблоковано.

Цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу - йдеться, зокрема, про техніку, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали.

Також ми повідомляли, що минулого місяця партизани "АТЕШ" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Підприємство виробляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, дрони та іншу військову техніку.

