"АТЕШ" зривають поставки на Запорізький напрямок: порушено рух поїздів РФ

Агенти руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в окупованому Токмаку, яка заблокувала росіянам усі види постачання на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.
"Унаслідок підпалу знищено релейну шафу, що забезпечувала управління рухом поїздів на критично важливому напрямку. Даний залізничний вузол використовується окупантами для перекидання військової техніки, боєприпасів і особового складу на Запорізький напрямок", - повідомили в прес-службі "АТЕШ".
У результаті диверсія в Токмаку створила серйозні перебої в постачанні ворожих підрозділів усім необхідним для продовження бойових дій.
"Порушення роботи залізничної інфраструктури призведе до зриву графіка військових перевезень і ускладнить маневрування окупаційних військ. Це черговий удар по логістичній системі ворога, яка продовжує руйнуватися під нашими системними діями", - додали партизани.
Також у русі наголосили, що навіть на тимчасово окупованих територіях України росіяни не можуть почуватися в безпеці.
"Наша мережа продовжує ефективно працювати, завдаючи точних ударів по військовій інфраструктурі ворога", - підсумували в "АТЕШ".
Нагадаємо, близько тижня тому агенти руху "АТЕШ" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії. Йдеться про стратегічно важливу залізничну ділянку біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки.
У результаті успішної диверсії рух військових ешелонів ворога в критично важливому напрямку було тимчасово заблоковано.
Цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу - йдеться, зокрема, про техніку, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали.
Також ми повідомляли, що минулого місяця партизани "АТЕШ" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Підприємство виробляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, дрони та іншу військову техніку.