"АТЕШ" зривають поставки на Запорізький напрямок: порушено рух поїздів РФ

"Унаслідок підпалу знищено релейну шафу, що забезпечувала управління рухом поїздів на критично важливому напрямку. Даний залізничний вузол використовується окупантами для перекидання військової техніки, боєприпасів і особового складу на Запорізький напрямок", - повідомили в прес-службі "АТЕШ".

У результаті диверсія в Токмаку створила серйозні перебої в постачанні ворожих підрозділів усім необхідним для продовження бойових дій.

"Порушення роботи залізничної інфраструктури призведе до зриву графіка військових перевезень і ускладнить маневрування окупаційних військ. Це черговий удар по логістичній системі ворога, яка продовжує руйнуватися під нашими системними діями", - додали партизани.

Також у русі наголосили, що навіть на тимчасово окупованих територіях України росіяни не можуть почуватися в безпеці.

"Наша мережа продовжує ефективно працювати, завдаючи точних ударів по військовій інфраструктурі ворога", - підсумували в "АТЕШ".