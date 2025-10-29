RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"АТЭШ" срывают поставки на Запорожское направление: нарушено движение поездов РФ

Иллюстративное фото: партизаны парализовали подмогу врагу (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Агенты движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, которая заблокировала россиянам все виды снабжения на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

"В результате поджога уничтожен релейный шкаф, обеспечивавший управление движением поездов на критически важном направлении. Данный железнодорожный узел используется оккупантами для переброски военной техники, боеприпасов и личного состава на Запорожское направление", - сообщили в пресс-службе "АТЕШ".

В результате диверсия в Токмаке создала серьезные перебои в снабжении вражеских подразделений всем необходимым для продолжения боевых действий.

"Нарушение работы железнодорожной инфраструктуры приведет к срыву графика военных перевозок и затруднит маневрирование оккупационных войск. Это очередной удар по логистической системе врага, которая продолжает разрушаться под нашими системными действиями", - добавили партизаны.

Также в движении подчеркнули, что даже на временно оккупированных территориях Украины россияне не могут чувствовать себя в безопасности.

"Наша сеть продолжает эффективно работать, нанося точные удары по военной инфраструктуре врага", - подытожили в "АТЕШ".

Другие диверсии "АТЕШ" против россиян

Напомним, около недели назад агенты движения "Атеш" парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии. Речь идет о стратегически важном железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец Чувашской Республики.

В результате успешной диверсии движение военных эшелонов врага в критически важном направлении было временно заблокировано.

Этот железнодорожный узел важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала - речь идет, в частности, о технике, боеприпасах, горюче-смазочных материалах

Также мы сообщали, что в прошлом месяце партизаны "АТЕШ" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, дроны и другую военную технику.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьепартизаныВойна в УкраинеРусские