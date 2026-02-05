Підрозділи безпілотної ППО в січні встановили рекорд по збитих "Шахедах", - Федоров

За його словами, за січень було знищено дронами понад 30 тисяч російських окупантів - менше, ніж за грудень, оскільки наступальний потенціал росіян зменшився. Проте навіть попри це дронові підрозділи "втримали планку".

"Наша стратегічна ціль - 50 тисяч знищених росіян на місяць. Що менше наступальних сил у ворога - то більше безпеки для наших піхотинців", - нагадав міністр.

При цьому Федоров зазначив, що оператори дронів-перехоплювачів протягом січня збили рекордну кількість російських ударних дронів "Шахед". При цьому цифру міністр називати не став, зазначивши, що лідером в знищенні "Шахедів" став підрозділ NEMESIS.

"Ми активно підвищуємо ефективність засобів "малої" ППО для захисту неба. Паралельно з партнерами закриваємо для ворога можливість використовувати західні технології для атак українців", - додав він.