Підрозділ Касьянова розформували: подробиці скандалу та позиція ДПСУ

Розформування підрозділу ДК 8 у складі ДПСУ викликало публічний конфлікт. Військовий та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов звинувачує владу у тиску, а Державна прикордонна служба наполягає - рішення ухвалили через відсутність результативності підрозділу.

Більше про конфлікт та як пояснюють ситуацію в ДПСУ - в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про скандал

Днями військовий та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, який служить у підрозділі ДК 8 у складі Державної прикордонної служби, оголосив, що його підрозділ розформовують. Відповідальність за це рішення він поклав на керівника ОП Андрія Єрмака.

За словами Касьянова, ситуація нібито виникла після його інтерв’ю, у якому він говорив "про проблеми, про монополізацію ринку компанією Fire Point".

Військовий також оприлюднив відеозвернення бійців свого підрозділу до командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді ("Мадяра") та президента Володимира Зеленського.

У ньому зазначається, що причини розформування особовому складу не пояснили, натомість надійшли списки для переведення до "різних підрозділів, структур: піхоти, пілотів, операторів".

Касьянов наголосив, що виходить на Майдан, аби його почув президент Зеленський.

Своєю чергою командувач Сил безпілотних систем ЗСУ відреагував, зазначивши, що перебуває на зв’язку з Касьяновим. Він закликав розглянути можливість переходу групи до СБС.

"Мадяр" підкреслив, що підрозділ Касьянова належить до іншого роду військ - не ЗСУ, а ДПСУ. Також він зауважив, що "має що сказати" про цей підрозділ, однак "не публічно".

За його словами, вони з Касьяновим вже працюють над пошуком рішення та додав, що вони вже визначили "подальший порядок дій".

Сьогодні Касьянов оприлюднив новий пост у Facebook, в якому заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира, "якого з суботи незаконно утримували на території військової частини, і кудись забрали".

"Фактично заарештували. На людей страшенно тиснуть, погрожують в'язницею, вибивають компромат на мене. Мене заарештують у будь-який момент", - написав Касьянов.

Що кажуть в ДПСУ

Як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна, розформування підрозділу відбулося через відсутність результативності під час виконання завдань.

"Аби дещо пояснити ситуацію. Підрозділ про який говорить Касьянов введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року", - каже Демченко.

За його словами, штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців. Декілька разів проводились організаційно штатні зміни, в результаті чого штат підрозділу збільшили до 100 військовослужбовців.

"Протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів. Середня вартість яких становить 252 тисяч гривень. Протягом 2025 року, було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА", - розповів Демченко.

Також, каже Демченко, прикордонним відомством для забезпечення підрозділу організовано оренду необхідних приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиниць транспортних засобів (окрім цього були ще як 3 автомобілі за волонтерською допомогою), ПММ (тільки в 2025 році) понад 6 тонн, радіостанції - портативні і автомобільні, старлінки, ноутбуки, планшети.

"В той же час, за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога", - стверджує речник ДПСУ.

За його словами, в ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено.

"Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу", - наголосив Демченко.

Він звернув увагу, що високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління.

"Додам, особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів", - додав Демченко.

Також він зазначив, на даний час від інших складових Сил безпеки і оборони до Державно прикордонної служби України не надходило клопотань про переведення підрозділу зі складу прикордонного відомства до інших військових формувань.