Подразделение Касьянова расформировали: подробности скандала и позиция ГПСУ

Расформирование подразделения ДК 8 в составе ГПСУ вызвало публичный конфликт. Военный и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов обвиняет власть в давлении, а Государственная пограничная служба настаивает - решение приняли из-за отсутствия результативности подразделения.

Больше о конфликте и как объясняют ситуацию в ГПСУ - в материале РБК-Украина .

Что известно о скандале

На днях военный и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов, который служит в подразделении ДК 8 в составе Государственной пограничной службы, объявил, что его подразделение расформировывают. Ответственность за это решение он возложил на руководителя ОП Андрея Ермака.

По словам Касьянова, ситуация якобы возникла после его интервью, в котором он говорил "о проблемах, о монополизации рынка компанией Fire Point".

Военный также обнародовал видеообращение бойцов своего подразделения к командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди ("Мадяра") и президенту Владимиру Зеленскому.

В нем отмечается, что причины расформирования личному составу не объяснили, зато поступили списки для перевода в "различные подразделения, структуры: пехоты, пилотов, операторов".

Касьянов отметил, что выходит на Майдан, чтобы его услышал президент Зеленский.

В свою очередь командующий Сил беспилотных систем ВСУ отреагировал, отметив, что находится на связи с Касьяновым. Он призвал рассмотреть возможность перехода группы в СБС.

"Маьяр" подчеркнул, что подразделение Касьянова относится к другому роду войск - не ВСУ, а ГПСУ. Также он отметил, что "имеет что сказать" об этом подразделении, однако "не публично".

По его словам, они с Касьяновым уже работают над поиском решения и добавил, что они уже определили "дальнейший порядок действий".

Сегодня Касьянов обнародовал новый пост в Facebook, в котором заявил, что командование уволило с должности офицера, исполнявшего обязанности командира, "которого с субботы незаконно удерживали на территории воинской части, и куда-то забрали".

"Фактически арестовали. На людей очень давят, угрожают тюрьмой, выбивают компромат на меня. Меня арестуют в любой момент", - написал Касьянов.

Что говорят в ГПСУ

Как пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, расформирование подразделения произошло из-за отсутствия результативности во время выполнения задач.

"Чтобы несколько объяснить ситуацию. Подразделение о котором говорит Касьянов введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года", - говорит Демченко.

По его словам, штатная численность подразделения изначально составляла более 40 военнослужащих. Несколько раз проводились организационно штатные изменения, в результате чего штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих.

"В течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов. Средняя стоимость которых составляет 252 тысяч гривен. 2025 года, было осуществлено 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БпЛА", - рассказал Демченко.

Также, говорит Демченко, пограничным ведомством для обеспечения подразделения организована аренда необходимых помещений, обеспечено вооружением и средствами защиты, 11 единиц транспортных средств (кроме этого были еще как 3 автомобиля с волонтерской помощью), ГСМ (только в 2025 году) более 6 тонн, радиостанции - портативные и автомобильные, старлинки, ноутбуки, планшеты.

"В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага", - утверждает спикер ГПСУ.

По его словам, в ходе взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены.

"Еще раз отмечу, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения", - подчеркнул Демченко.

Он обратил внимание, что высокую результативность своего подразделения определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления.

"Добавлю, личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов", - добавил Демченко.

Также он отметил, в настоящее время от других составляющих Сил безопасности и обороны в Государственно пограничную службу Украины не поступало ходатайств о переводе подразделения из состава пограничного ведомства в другие военные формирования.