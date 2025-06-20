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У ЗСУ формують перший жіночий екіпаж перехоплювачів БПЛА: як потрапити і які вимоги

П'ятниця 20 червня 2025 14:30
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У ЗСУ формують перший жіночий екіпаж перехоплювачів БПЛА: як потрапити і які вимоги Перший жіночий екіпаж перехоплювачів БпЛА формують на базі 427-го полку "Рарог" (фото: facebook.com/Rarog427)
Автор: Ірина Костенко

У Силах безпілотних систем ЗСУ формують перший жіночий екіпаж з перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Українок, які хочуть бути корисними в армії, запрошують долучитись до 427-го окремого полку "Рарог".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію військового підрозділу у Facebook.

Перший жіночий екіпаж перехоплювачів БпЛА: як долучитись і які вимоги

У четвер, 19 червня, 427-й окремий полк безпілотних систем "Рарог" повідомив про "безпрецедентне рішення".

"Формуємо перший жіночий екіпаж", - наголосили військові.

Зазначається, що спробувати себе в екіпажі перехоплювачів БпЛА можуть українки, які:

  • хочуть бути, з огляду на обставини, корисними саме в армії;
  • готові пройти відбір;
  • готові багато вчитися.

"Поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", - додали в полку.

З актуальними вакансіями у підрозділі пропонують ознайомитись за відповідним посиланням.

У ЗСУ формують перший жіночий екіпаж перехоплювачів БПЛА: як потрапити і які вимогиПублікація прес-служби "Рарог" (скриншот: facebook.com/Rarog427)

Варто зазначити, що серед обов'язків перехоплювача БпЛА (згідно з однією з опублікованих "Рарогом" вакансій) згадуються такі:

  • виявлення та знищення повітряного противника;
  • обслуговування й утримання в готовності до застосування закріпленого озброєння;
  • виконання бойових завдань у складі підрозділу;
  • досконале освоєння обраної спеціальності;
  • участь у навчаннях та бойових діях;
  • дотримання військової дисципліни.

Уточнюється, що полк використовує великі дрони мультироторного типу (такі як "Вампір", "Кажан", Р-18, "Немезіс", "Хевішот"), виконуючи завдання дистанційного мінування, бомбардування супротивника, а також доставку провізії та боєкомплекту піхоті.

При цьому вимоги до кандидатів (кандидаток) на посаду перехоплювача є такими:

  • готовність працювати у зоні активних бойових дій;
  • повна придатність до військової служби за станом здоров'я та морально-психологічними якостями;
  • дисциплінованість, організованість, вміння працювати в команді;
  • здатність орієнтуватися у мінливих умовах бою та працювати під тиском;
  • готовність постійно вчитись і розвиватись.

Перевагами стануть також: сертифікат пілота БпЛА та досвід військової служби за вибраною військово-обліковою спеціальністю (ВОС).

Основне про окремий полк безпілотних систем "Рарог"

Батальйон "Рарог" розпочав свій шлях у квітні 2023 року - з роти у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила (військового з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ, що перебуває у складі оперативного командування "Захід").

Від моменту створення та до сьогоднішнього дня "Рарог" став надійною опорою української піхоти - адже "очима" військових стали дрони.

"На початку ми економили БК, літали максимум на 7 кілометрів і часто робили собі ж дорозвідку за допомогою дронів FPV. Сьогодні на нашому рахунку знищені танки, БМП, САУ, ЗРК, багато автомобільної техніки та особового складу окупантів", - повідомляється на офіційному сайті полку безпілотних систем.

У ЗСУ формують перший жіночий екіпаж перехоплювачів БПЛА: як потрапити і які вимогиЩо варто знати про окремий полк "Рарог" (скриншот: rarog.in.ua)

Зазначається, що зараз "Рарог" має можливість:

  • залітати на 20-40 кілометрів у ворожий тил;
  • постійно вести розвідку.

"Наша країна першою у світі створила підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, і ми горді бути в числі перших", - наголосили в окрему полку.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ показали, як українські дрони-перехоплювачі полюють на безпілотники РФ.

Читайте також, як Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ.

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