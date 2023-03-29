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Підроблювали довідки: у Київській області присікли схему підпільного виїзду чоловіків за кордон

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Київська область, Середа 29 березня 2023 16:49
Підроблювали довідки: у Київській області присікли схему підпільного виїзду чоловіків за кордон Фото: у Київській області присікли схему підпільного виїзду чоловіків за кордон (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Київській області перекрили канал підпільного виїзду чоловіків призовного віку за межі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Правоохоронці встановили, що незаконну схему організувало подружжя киян. Зазначено, що 36-річний чоловік та 32-річна жінка створили сайти, на яких пропонували допомогу у виїзді за межі України.

Вартість оформлення безперешкодного перетину державного кордону нібито "за станом здоров’я" становила 15-25 тисяч гривень.

Підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та підроблені довідки військово-лікарської комісії зловмисники надсилали поштою.

У зловмисників провели шість обшуків. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали вісім чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Деякі з них хотіли "підкорити" гори, а деякі - переплести річку Тису.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав з себе жінку.

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