ДПСУ затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, "озброївшись" гідрокостюмами

Фото: затримано ухилянтів, які намагались втекти до Румунії, перепливши Тису (GettyImages)

На Закарпатті прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Частина з них хотіла "підкорити" гори, а частина - переплести річку Тису.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж - піти вплав. Подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери. Як зазначають в ГПСУ, справи затриманих передано до суду.