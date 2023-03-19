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ДПСУ затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, "озброївшись" гідрокостюмами

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Закарпаття, Неділя 19 березня 2023 12:06
ДПСУ затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, "озброївшись" гідрокостюмами Фото: затримано ухилянтів, які намагались втекти до Румунії, перепливши Тису (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Частина з них хотіла "підкорити" гори, а частина - переплести річку Тису.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж - піти вплав. Подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери.

ДПСУ затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, &quot;озброївшись&quot; гідрокостюмами

Як зазначають в ГПСУ, справи затриманих передано до суду.

Як повідомлялося, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав з себе жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу по гриби.

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