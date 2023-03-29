Подделывали справки: в Киевской области пресекли схему подпольного выезда мужчин за границу
В Киевской области перекрыли канал подпольного выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
Правоохранители установили, что незаконную схему организовали супруги из Киева. 36-летний мужчина и 32-летняя женщина создали сайты, на которых предлагали помощь в выезде за пределы Украины.
Стоимость оформления беспрепятственного пересечения государственной границы якобы "по состоянию здоровья" составила 15-25 тысяч гривен.
Поддельные временные удостоверения военнообязанного и поддельные справки военно-врачебной комиссии злоумышленники высылали по почте.
У злоумышленников провели шесть обысков. Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, недавно на Закарпатье задержали восемь мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию. Некоторые из них хотели "покорить" горы, а некоторые - переплести реку Тису.
Кроме того, на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной.
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