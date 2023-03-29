ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подделывали справки: в Киевской области пресекли схему подпольного выезда мужчин за границу

Новина українською →
Киевская область, Среда 29 марта 2023 16:49
Подделывали справки: в Киевской области пресекли схему подпольного выезда мужчин за границу Фото: в Киевской области пресекли схему подпольного выезда мужчин за границу (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киевской области перекрыли канал подпольного выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Правоохранители установили, что незаконную схему организовали супруги из Киева. 36-летний мужчина и 32-летняя женщина создали сайты, на которых предлагали помощь в выезде за пределы Украины.

Стоимость оформления беспрепятственного пересечения государственной границы якобы "по состоянию здоровья" составила 15-25 тысяч гривен.

Поддельные временные удостоверения военнообязанного и поддельные справки военно-врачебной комиссии злоумышленники высылали по почте.

У злоумышленников провели шесть обысков. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали восемь мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию. Некоторые из них хотели "покорить" горы, а некоторые - переплести реку Тису.

Кроме того, на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
выезд за границу Киевская область
NEWS
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина