Подделывали справки: в Киевской области пресекли схему подпольного выезда мужчин за границу

В Киевской области перекрыли канал подпольного выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова .

Правоохранители установили, что незаконную схему организовали супруги из Киева. 36-летний мужчина и 32-летняя женщина создали сайты, на которых предлагали помощь в выезде за пределы Украины.

Стоимость оформления беспрепятственного пересечения государственной границы якобы "по состоянию здоровья" составила 15-25 тысяч гривен.

Поддельные временные удостоверения военнообязанного и поддельные справки военно-врачебной комиссии злоумышленники высылали по почте.

У злоумышленников провели шесть обысков. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали восемь мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию. Некоторые из них хотели "покорить" горы, а некоторые - переплести реку Тису.

Кроме того, на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной.

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