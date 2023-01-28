На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта з України, що вдавав з себе жінку

Фото: на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, що вдавав з себе жінку (GettyImages)

На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Учора троє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску", - розповідають прикордонники. Як додають в службі, усі вони виявились військовозобов’язаними, проте один до останнього намагався вдавати із себе жінку. Зрештою він зізнався в омані. "Зараз на них усіх чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування", - констатують в ДПСУ.