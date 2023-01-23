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"Продавали" український паспорт росіянці. У Києві викрили зловмисників

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Київ, Понеділок 23 січня 2023 15:56
"Продавали" український паспорт росіянці. У Києві викрили зловмисників Фото: у Києві викрили зловмисників, які "продавали" український паспорт (gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці затримали у Києві двох чоловіків, які хотіли "продати" український паспорт громадянці РФ. За "послуги" вони вимагали 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, уродженець Дніпропетровської області, представляючись колишнім співробітником СБУ, обіцяв іноземцям українське громадянство за 10 тисяч доларів. Своїх клієнтів він переконував, що має зв'язки у Державній міграційній службі.

"Чоловік пообіцяв громадянці РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні, допомогу в набутті громадянства України та отриманні українського паспорта. За його словами, 7 тисяч доларів США призначалися посадовим особам, а 3 тисячі доларів США - особисто йому", - сказано в повідомленні ОГП.

Там зазначають, що чоловіка та його спільника затримали у Києві на одній із столичних АЗС, коли він отримував 3 тисячі доларів від клієнтки. У нього вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, формений одяг, зброю та наркотичні засоби.

Організатору злочинної схеми вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а з його спільником тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сумах затримали агента ФСБ РФ, який намагався влаштуватися на роботу до Сумської обласної військової адміністрації.

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