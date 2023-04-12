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Подделывал документы для россиян. В Киеве задержан директор общественной организации

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Киев, Среда 12 апреля 2023 13:42
Подделывал документы для россиян. В Киеве задержан директор общественной организации Фото: правохранители задержали директора ОО в столице, который подделывал документы для россиян (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Столичные правоохранители задержали директора общественной организации, который подделывал россиянам документы. Он помогал гражданам РФ выехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу главного управления Нацполиции в Киеве.

По данным следствия, злоумышленник предлагал клиентам "помощь" с выездом за границу и последующим трудоустройством в иностранных медучреждениях.

Среди услуг: выдача международных сертификатов добродетели, справки о приобретенном опыте, рекомендованные письма и сертификаты об успешном окончании учебных курсов.

Такие услуги стоили до 3 тысяч долларов. Сумма зависела от количества необходимых документов - от вида на подтверждение медицинской практики до "полного пакета" с международными образцами. В месяц подобная деятельность приносила до 100 тысяч долларов.

"В рамках уголовного производства было проведено 16 обысков: по адресу расположения предприятия и месту жительства фигуранта. Изъяты поддельные документы, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, черновая бухгалтерия, устройства для изготовления печатей и другие доказательства преступной деятельности. Во время обысков полицейские изъяли фиктивные документы и печати, компьютерную технику и другие вещдоки", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили организатору о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УКУ: ч. 3 ст. 190 - мошенничество, ч. 1 ст. 353 - самовольное присвоение властных полномочий и ч. 3 ст. 358 - подделка официального документа, по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленнику доложено о подозрении, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Фото: правоохранители задержали директора ОО в столице, который подделывал документы для россиян (kyiv.npu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила преступную группу в Запорожье, продававшую россиянам украинское гражданство.

Также напомним, что правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, которые хотели "продать" украинский паспорт гражданке РФ.

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