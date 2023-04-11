Продавали українське громадянство росіянам: викрито банду в Запоріжжі

СБУ викрила групу злочинців, які допомагали росіянам "легалізуватися" в Україні. Вартість їхніх послуг становила від 2 тисяч доларів з людини.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними слідства, серед основних клієнтів зловмисників були громадяни РФ, які причетні до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них злочинці виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. У подальшому частина іноземців планувала виїхати до ЄС.

"Сума залежала від терміновості "замовлення". Крім цього, ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години", - йдеться в повідомленні.

Також вони виготовляли для ухилянтів фальшиві документи про непридатність до військової служби. Такими "послугами" скористалися понад 90 осіб.

Злочинна группа складалась з 5 мешканців регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Організували два офіси в Запоріжжі. Там встановили комп’ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах.

Наразі організатору та ще двом активним учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Слідство триває.

Фото: СБУ викрила злочинців на Запоріжжі, які продавали українське громадянство (t.me/SBUkr)