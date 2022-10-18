Підриває оборонну перевагу. У Лондоні відреагували на підготовку британцями пілотів Китаю

Колишні британські льотчики та пілоти підривають оборонну перевагу своєї країни, коли проводять навчання для Народно-визвольної армії Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пресслужби Міністерства оборони Британії.

"Ми вживаємо негайних заходів для запобігання та покарання за цю діяльність", - йдеться у повідомленні.

Наразі розвідка Міністерства оборони Британії співпрацює з уже залученими особами, щоб переконатися, що вони повністю усвідомлюють ризик судового переслідування відповідно до закону про державну таємницю.

"Урядовий законопроект про національну безпеку охопить низку відповідних дій і забезпечить додаткові можливі шляхи переслідування", - додали в Міноборони.

Також британська сторона заявила, що проводить перевірку використання угод про конфіденційність у Мінобороні з метою надання додаткових договірних важелів для запобігання порушенням безпеки особами.