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Підриває оборонну перевагу. У Лондоні відреагували на підготовку британцями пілотів Китаю

Новость на русском →
Вівторок 18 жовтня 2022 21:49
Підриває оборонну перевагу. У Лондоні відреагували на підготовку британцями пілотів Китаю Фото: У Лондоні відреагували на підготовку британцями пілотів Китаю (twitter com)
Автор: Дмитро Браславський

Колишні британські льотчики та пілоти підривають оборонну перевагу своєї країни, коли проводять навчання для Народно-визвольної армії Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пресслужби Міністерства оборони Британії.

"Ми вживаємо негайних заходів для запобігання та покарання за цю діяльність", - йдеться у повідомленні.

Наразі розвідка Міністерства оборони Британії співпрацює з уже залученими особами, щоб переконатися, що вони повністю усвідомлюють ризик судового переслідування відповідно до закону про державну таємницю.

"Урядовий законопроект про національну безпеку охопить низку відповідних дій і забезпечить додаткові можливі шляхи переслідування", - додали в Міноборони.

Також британська сторона заявила, що проводить перевірку використання угод про конфіденційність у Мінобороні з метою надання додаткових договірних важелів для запобігання порушенням безпеки особами.

Нагадаємо, китайські військові вербують пілотів реактивних літаків Королівських ВПС, щоб прискорити навчання своїх пілотів.

Сьогодні міністр оборони Британії Бен Уоллес терміново вилетів до США для обговорення питань безпеки щодо України.

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