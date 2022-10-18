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Подрывает оборонное преимущество. В Лондоне отреагировали на подготовку британцами пилотов Китая

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Вторник 18 октября 2022 21:49
Подрывает оборонное преимущество. В Лондоне отреагировали на подготовку британцами пилотов Китая Фото: В Лондоне отреагировали на подготовку британцами пилотов Китая (twitter com)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшие британские летчики и пилоты подрывают оборонное преимущество своей страны, когда проводят учения для Народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы Министерства обороны Британии.

"Мы принимаем немедленные меры по предотвращению и наказанию за эту деятельность", - говорится в сообщении.

Разведка Министерства обороны Британии сотрудничает с уже привлеченными лицами, чтобы убедиться, что они полностью осознают риск судебного преследования в соответствии с законом о государственной тайне.

"Правительственный законопроект о национальной безопасности охватит ряд ответных действий и обеспечит дополнительные возможные пути преследования", - добавили в Минобороны.

Также британская сторона заявила, что проводит проверку использования соглашений о конфиденциальности в Минобороне с целью предоставления дополнительных договорных рычагов для предотвращения нарушений безопасности лицами.

Напомним, китайские военные вербуют пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы ускорить обучение своих пилотов.

Сегодня министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности Украины.

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