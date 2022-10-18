Подрывает оборонное преимущество. В Лондоне отреагировали на подготовку британцами пилотов Китая

Бывшие британские летчики и пилоты подрывают оборонное преимущество своей страны, когда проводят учения для Народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы Министерства обороны Британии.

"Мы принимаем немедленные меры по предотвращению и наказанию за эту деятельность", - говорится в сообщении.

Разведка Министерства обороны Британии сотрудничает с уже привлеченными лицами, чтобы убедиться, что они полностью осознают риск судебного преследования в соответствии с законом о государственной тайне.

"Правительственный законопроект о национальной безопасности охватит ряд ответных действий и обеспечит дополнительные возможные пути преследования", - добавили в Минобороны.

Также британская сторона заявила, что проводит проверку использования соглашений о конфиденциальности в Минобороне с целью предоставления дополнительных договорных рычагов для предотвращения нарушений безопасности лицами.