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Міністр оборони Британії терміново вилетів до США говорити про Україну, - ЗМІ

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Вівторок 18 жовтня 2022 15:25
Міністр оборони Британії терміново вилетів до США говорити про Україну, - ЗМІ Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Британії Бен Уоллес терміново вилетів до США для обговорень питань безпеки щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Evening Standard.

Заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі заявив, що Бен Уоллес скасував виступ перед комітетом з питань оборони Палати громад у вівторок вранці через термінову поїздку до Вашингтона.

"Мій бос Бен Воллес сьогодні вранці у Вашингтоні. Уоллес вестиме такі розмови, неймовірно, що ми живемо у той час, коли такі розмови необхідні", - заявив Гіппі.

Також стало відомо, що Уоллес перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб обговорити спільні проблеми безпеки, включаючи Україну. Додатково підкреслено, що візит був поспішно організованим.

Нагадаємо, що міністр оборони Британії Бен Воллес не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.

Також Бен Уоллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї в Україні. Однак він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє нераціонально.

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