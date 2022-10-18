Міністр оборони Британії терміново вилетів до США говорити про Україну, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Evening Standard .

Заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі заявив, що Бен Уоллес скасував виступ перед комітетом з питань оборони Палати громад у вівторок вранці через термінову поїздку до Вашингтона.

"Мій бос Бен Воллес сьогодні вранці у Вашингтоні. Уоллес вестиме такі розмови, неймовірно, що ми живемо у той час, коли такі розмови необхідні", - заявив Гіппі.

Також стало відомо, що Уоллес перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб обговорити спільні проблеми безпеки, включаючи Україну. Додатково підкреслено, що візит був поспішно організованим.