Міністр оборони Британії терміново вилетів до США говорити про Україну, - ЗМІ
Міністр оборони Британії Бен Уоллес терміново вилетів до США для обговорень питань безпеки щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Evening Standard.
Заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі заявив, що Бен Уоллес скасував виступ перед комітетом з питань оборони Палати громад у вівторок вранці через термінову поїздку до Вашингтона.
"Мій бос Бен Воллес сьогодні вранці у Вашингтоні. Уоллес вестиме такі розмови, неймовірно, що ми живемо у той час, коли такі розмови необхідні", - заявив Гіппі.
Також стало відомо, що Уоллес перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб обговорити спільні проблеми безпеки, включаючи Україну. Додатково підкреслено, що візит був поспішно організованим.
Нагадаємо, що міністр оборони Британії Бен Воллес не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.
Також Бен Уоллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї в Україні. Однак він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє нераціонально.
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