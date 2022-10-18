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Китай вербує пілотів британських ВПС, - The Guardian

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Пекін, Вівторок 18 жовтня 2022 15:29
Китай вербує пілотів британських ВПС, - The Guardian Фото: Китай вербує пілотів британських ВПС для навчання своїх льотчиків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайські військові вербують пілотів реактивних літаків Королівських ВПС, щоб прискорити навчання своїх пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Офіційні особи висловили несхвалення стосовно цих схем, оскільки вони становлять загрозу інтересам Великобританії. Хоча британським пілотам не заборонено проводити навчання, Лондон прагне вжити заходів для мінімізації ризиків.

Близько 30 колишніх британських пілотів вже скористалися дуже щедрими умовами найму, пропонованими Китаєм через третіх осіб, зокрема літну академію, що базується в Південній Африці.

Британська влада має намір нагадати своїм пілотам про необхідність не розкривати будь-яку конфіденційну інформацію китайським військовим та попросити тих, до кого вже звернувся Пекін, повідомити Міністерство оборони про те, що відбувається, щоб за цим можна було стежити.

Поки що немає жодних доказів того, що будь-який колишній британський пілот реактивних літаків порушив закон про державну таємницю, проводячи навчання в Китаї, проте офіційні особи повідомили, що роблять кроки для зниження цього ризику.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Британії Бен Уоллес терміново вилетів до США для обговорення питань безпеки щодо України.

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