"Підриває національні інтереси": республіканці обурилися через погрози Трампа вийти з НАТО

Заяви президента США Дональда Трампа про можливість виходу країни з НАТО спровокували рідкісний розкол у лавах його "рідної" Республіканської партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Провідні сенатори-республіканці об'єдналися з демократами, щоб публічно засудити наміри президента. Таке сталося чи не вперше за багато років і вже точно вперше за президентства Трампа.
Зокрема сенатори Том Тілліс (республіканець) та Джин Шахін (демократка) у спільній заяві нагадали, що союзники по НАТО були єдиними, хто прийшов на допомогу США після терактів 11 вересня.
"НАТО підтримувало Америку, коли на нас напали, і прийшло нам на допомогу після терактів 11 вересня. Їхні солдати воювали і гинули разом з нашими військами в Афганістані", - сказано у заяві.
Щобільше, сенатори заявили, що будь-які розмови про вихід з НАТО рівноцінні здачі національних інтересів США.
"Будь-який президент, який розглядає можливість виходу з НАТО, не лише здійснює найбільші мрії Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, але й підриває власні національні інтереси безпеки Америки", - зазначили Тілліс та Шахін.
Колишній лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл разом із демократом Крісом Кунсом закликав не нехтувати жертвами союзників. Макконнелл наголосив, що американці перебувають у безпеці лише тоді, коли НАТО сильне та єдине.
"Суперечки між альянсом такі ж давні, як і сам альянс. Американці в безпеці, коли НАТО сильне та єдине. У наших інтересах, щоб усі союзники обережно підтримували цю єдність", - сказали сенатори.
Цікаво, що найгучніші критики Трампа серед республіканців наразі завершують свою політичну кар'єру. Том Тілліс не балотується на переобрання, а ветеран американської політики Мітч Макконнелл йде у відставку після понад 40 років роботи.
Це дає їм змогу відкрито опонувати президенту, не побоюючись за свій рейтинг всередині партії. До того ж Трамп, відповідно до закону, ухваленого Конгресом у 2024 році, не може одноосібно прийняти рішення вийти з НАТО. Для цього потрібні щонайменше дві третини голосів у Сенаті, або спеціальне рішення Конгресу.
Нагадаємо, що після відмови країн Європи підтримувати війну в Ірану Трамп почав серйозно істерики. Зокрема, він насмілився погрожувати припинити постачання зброї Україні через програму НАТО PURL, якщо Європа не допоможе розблокувати Ормузьку протоку.
Також вже вчергове Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО. Його заява пролунала після слів державного секретаря США Марко Рубіо про те, що США, можливо, доведеться переглянути відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану.
При цьому погрози Трампа щодо виходу з НАТО у самому Альянсі частина чиновників сприймає як черговий інструмент тиску, а не реальний намір. Один із європейських дипломатів навіть назвав ці заяви "днем бабака" - бо НАТО вже чуло подібне від Трампа.
Водночас повністю ігнорувати їх не наважується ніхто. Європа шукає запасні варіанти - і важливе місце там займає Україна. При цьому погрози Трампа замість залякування об'єднали Європу.