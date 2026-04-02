Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Подрывает национальные интересы": республиканцы возмутились из-за угроз Трампа выйти из НАТО

21:30 02.04.2026 Чт
3 мин
Сенаторы заявили, что разговоры о выходе из НАТО равноценны сдаче национальных интересов США
aimg Антон Корж
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности выхода страны из НАТО спровоцировали редкий раскол в рядах его "родной" Республиканской партии.

Ведущие сенаторы-республиканцы объединились с демократами, чтобы публично осудить намерения президента. Такое произошло едва ли не впервые за много лет и уж точно впервые при президентстве Трампа.

В частности сенаторы Том Тиллис (республиканец) и Джин Шахин (демократ) в совместном заявлении напомнили, что союзники по НАТО были единственными, кто пришел на помощь США после терактов 11 сентября.

"НАТО поддерживало Америку, когда на нас напали, и пришло нам на помощь после терактов 11 сентября. Их солдаты воевали и погибали вместе с нашими войсками в Афганистане", - сказано в заявлении.

Более того, сенаторы заявили, что любые разговоры о выходе из НАТО равноценны сдаче национальных интересов США.

"Любой президент, который рассматривает возможность выхода из НАТО, не только осуществляет самые большие мечты Владимира Путина и Си Цзиньпина, но и подрывает собственные национальные интересы безопасности Америки", - отметили Тиллис и Шахин.

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл вместе с демократом Крисом Кунсом призвал не пренебрегать жертвами союзников. Макконнелл подчеркнул, что американцы находятся в безопасности только тогда, когда НАТО сильное и единое.

"Споры между альянсом такие же давние, как и сам альянс. Американцы в безопасности, когда НАТО сильное и единое. В наших интересах, чтобы все союзники осторожно поддерживали это единство", - сказали сенаторы.

Интересно, что самые громкие критики Трампа среди республиканцев сейчас завершают свою политическую карьеру. Том Тиллис не баллотируется на переизбрание, а ветеран американской политики Митч Макконнелл уходит в отставку после более 40 лет работы.

Это позволяет им открыто оппонировать президенту, не опасаясь за свой рейтинг внутри партии. К тому же Трамп, согласно закону, принятому Конгрессом в 2024 году, не может единолично принять решение выйти из НАТО. Для этого нужны как минимум две трети голосов в Сенате, или специальное решение Конгресса.

Трамп и его истерики о НАТО

Напомним, что после отказа стран Европы поддерживать войну в Ирана Трамп начал серьезно истерики. В частности, он осмелился угрожать прекратить поставки оружия Украине через программу НАТО PURL, если Европа не поможет разблокировать Ормузский пролив.

Также уже в очередной раз Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Его заявление прозвучало после слов государственного секретаря США Марко Рубио о том, что США, возможно, придется пересмотреть отношения с НАТО после завершения войны против Ирана.

При этом угрозы Трампа по выходу из НАТО в самом Альянсе часть чиновников воспринимает как очередной инструмент давления, а не реальное намерение. Один из европейских дипломатов даже назвал эти заявления "днем сурка" - потому что НАТО уже слышало подобное от Трампа.

В то же время полностью игнорировать их не решается никто. Европа ищет запасные варианты - и важное место там занимает Украина. При этом угрозы Трампа вместо запугивания объединили Европу.

