UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Підрив залізниці: Польща вимагатиме екстрадиції підозрюваних українців

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Польщі вимагатиме, щоб Білорусь затримала і видала їм підозрюваних у підриві залізниці.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Туск під час виступу в Сеймі зазначив, що польські спецслужби встановили особи українців, які влаштували диверсії на залізниці в Польщі. Вони обидва прибули до Польщі з Білорусі.

Один із підозрюваних ще в травні був засуджений судом у Львові за диверсії на території України. Другий є уродженцем Донецької області, раніше він працював у прокуратурі.

Прем'єр-міністр пояснив, що на цьому етапі діяльності спецслужб він не може публічно розкривати дані про диверсантів.

"Поки я говорю вам ці слова, проводяться подальші операції", - додав він.

За словами Туска, після підриву залізничних колій у районі міста Міка підозрювані покинули Польщу через польсько-білоруський прикордонний перехід у Тересполі.

Прем'єр-міністр сказав, що звернувся до міністра закордонних справ із проханням вжити негайних дипломатичних заходів з метою видачі Польщі осіб, яких підозрюють у скоєнні терористичного акту. Йдеться про звернення як до влади Білорусі, так і до влади Росії.

"Але ми також робитимемо інші дії, які, я сподіваюся, призведуть до якнайшвидшого затримання злочинців та їхніх спільників", - підсумував Туск.

 

Диверсії в Польщі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі в період з 15 до 17 листопада було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії №7 на відрізку Варшава Східня - Дорогуськ.

Зокрема, біля населеного пункту Міка (Гарволінський повіт) було зафіксовано підрив колій.

На цьому тлі польські правоохоронці почали розслідування. Вони підозрюють, що теракти були здійснені в інтересах іноземної розвідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТускРосійська ФедераціяБілорусьПольщаПотяг