Подрыв железной дороги: Польша будет требовать экстрадиции подозреваемых украинцев

Власти Польши потребуют, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве железной дороги.
Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Туск во время выступления в Сейме отметил, что польские спецслужбы установили личности украинцев, которые устроили диверсии на железной дороге в Польше. Они оба прибыли в Польшу из Беларуси.
Один из подозреваемых еще в мае был осужден судом во Львове за диверсии на территории Украины. Второй является уроженцем Донецкой области, ранее он работал в прокуратуре.
Премьер-министр пояснил, что на данном этапе деятельности спецслужб он не может публично раскрывать данные о диверсантах.
"Пока я говорю вам эти слова, проводятся дальнейшие операции", - добавил он.
По словам Туска, после подрыва железнодорожных путей в районе города Мика подозреваемые покинули Польшу через польско-белорусский погранпереход в Тересполе.
Премьер-министр сказал, что обратился к министру иностранных дел с просьбой принять немедленные дипломатические меры с целью выдачи Польше лиц, подозреваемых в совершении террористического акта. Речь об обращении как к властям Беларуси, так и к властям России.
"Но мы также будем предпринимать другие действия, которые, я надеюсь, приведут к скорейшему задержанию преступников и их сообщников", - подытожил Туск.
Напомним, ранее стало известно, что в Польше в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии №7 на отрезке Варшава Всходня - Дорогуск.
В частности, возле населенного пункта Мика (Гарволинский повят) был зафиксирован подрыв путей.
На этом фоне польские правоохранители начали расследование. Они подозревают, что теракты были совершены в интересах иностранной разведки.