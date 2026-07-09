Підрив "Північних потоків": Офіс генпрокурора чітко відповів, чи причетна Україна

Українські прокурори опрацювали інформацію про вибухи на трубопроводах "Північний потік 1" та "Північний потік 2". Цю тему досліджують у межах справи про ведення Росією агресивної війни проти України.

Наразі слідчі допитують свідків та збирають докази. Проте вже зараз у відомстві чітко наголошують: жодних даних про те, що українська влада чи посадовці давали накази чи розпорядження підірвати газопроводи, не виявлено. Водночас збір доказів у цій справі все ще триває.

Позиція щодо обвинувачень у Німеччині

В Офісі Генпрокурора також відреагували на рішення Федеральної прокуратури Німеччини передати обвинувальний акт до суду у цій справі.

Відомство нагадує, що висунення звинувачень - це лише позиція сторони обвинувачення, яка не доводить провину людини автоматично. Остаточну крапку та оцінку всім доказам може дати виключно вирок суду, який набрав законної сили.

Відомості про підрив "Північних потоків" уже офіційно внесли до українського Єдиного реєстру досудових розслідувань. Україна звернеться до Німеччини із запитом про створення спільної слідчої групи, щоб швидше обмінюватися інформацією.

Зараз українські правоохоронці продовжують виконувати запити німецьких колег та проводити необхідні слідчі дії. В Офісі генпрокурора наголосили, що й надалі допомагатимуть Берліну, щоб встановити всі реальні обставини вибухів.

Передісторія "Північних потоків"

Газопровід "Північний потік-1" використовувався для постачання російського природного газу до Німеччини, звідки його транспортували до інших країн Європи. Водночас "Північний потік-2", який мав забезпечити додатковий маршрут експорту російського газу в обхід України, так і не запрацював через повномасштабне вторгнення РФ.

У вересні 2022 року обидва газопроводи зазнали пошкоджень унаслідок вибухів на дні Балтійського моря. До цього вони були одними з головних маршрутів постачання російського газу до європейських держав.