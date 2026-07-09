Подрыв "Северных потоков": Офис генпрокурора четко ответил, причастна ли Украина

Украинские прокуроры обработали информацию о взрывах на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Эту тему исследуют в рамках дела о ведении Россией агрессивной войны против Украины.

Следователи допрашивают свидетелей и собирают доказательства. Однако уже сейчас в ведомстве четко подчеркивают: никаких данных о том, что украинские власти или чиновники давали приказы или распоряжения взорвать газопроводы, не обнаружено. В то же время сбор доказательств по этому делу все еще продолжается.

Позиция по обвинениям в Германии

В Офисе Генпрокурора также отреагировали на решение Федеральной прокуратуры Германии передать обвинительный акт в суд по этому делу.

Ведомство напоминает, что выдвижение обвинений - это лишь позиция стороны обвинения, не доказывающая вину человека автоматически. Окончательную точку и оценку всем доказательствам может дать исключительно приговор суда, вступившего в законную силу.

Сведения о подрыве "Северных потоков" уже официально внесли в украинский Единый реестр досудебных расследований. Украина обратится в Германию с запросом о создании совместной следственной группы, чтобы быстрее обмениваться информацией.

Сейчас украинские правоохранители продолжают выполнять запросы немецких коллег и проводить необходимые следственные действия. В Офисе генпрокурора подчеркнули, что и дальше будут помогать Берлину, чтобы установить все реальные обстоятельства взрывов.

Предыстория "Северных потоков"

Газопровод "Северный поток-1" использовался для поставок российского природного газа в Германию, откуда его транспортировали в другие страны Европы. В то же время "Северный поток-2", который должен обеспечить дополнительный маршрут экспорта российского газа в обход Украины, так и не заработал из-за полномасштабного вторжения РФ.

В сентябре 2022 года оба газопровода получили повреждения в результате взрывов на дне Балтийского моря. До этого они являлись одними из главных маршрутов поставки российского газа в европейские государства.