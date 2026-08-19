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Подрыв "Северных потоков": в Хорватии задержали еще одного украинца

14:17 19.08.2026 Ср
2 мин
Известны новые детали громкого дела
aimg Юлия Капитонова
Подрыв "Северных потоков": в Хорватии задержали еще одного украинца Фото: Арестован еще один подозреваемый (Getty Images)
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В Хорватии задержан второй гражданин Украины (фамилия пока не раскрывается - ред.) в связи с делом о подрыве "Северных потоков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры Германии.

Вероятно, речь идет о Владимире Журавлеве - в заявлении немецкой прокуратуры он упоминается как "Vladimir Z".

Германия выдала ордер на его арест в июне 2024 года, считая мужчину участником украинской диверсионной группы, которая якобы заложила взрывчатку под ветвями российского газопровода.

Известно, что гражданина Украины задержали в хорватском городе Пула - это сделали местные правоохранители при координации Главного управления полиции Загреба.

Прокуратура ФРГ заявляет о наличии значительных подозрений в его причастности к организации взрыва, диверсии и повреждения инфраструктурных объектов.

После экстрадиции из Хорватии Журавлев предстанет перед судьей Федерального верховного суда Германии.

Ранее Журавлева уже задерживали в Польше, однако польский суд отказался передавать его Германии и отменил арест. Это решение тогда поддержали польские чиновники.

Еще один фигурант этого дела, украинец Сергей Кузнецов, находится под стражей в Германии. Его задержали прошлым летом во время отдыха в Италии.

Кстати, недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин тайно обсуждают возобновление "Северных потоков".

Также РБК-Украина рассказывало, с каким препятствием столкнулась Москва в вопросе запуска своего газопровода.

Кроме того, узнайте о возможной роли ЦРУ в подрыве "Северных потоков".

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