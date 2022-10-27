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Підрив піротехніків на міні під Ізюмом: стан 5 поранених вкрай важкий

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Харків, Четвер 27 жовтня 2022 13:35
Підрив піротехніків на міні під Ізюмом: стан 5 поранених вкрай важкий Фото: стан 5 поранених піротехніків, що підірвалися на міні під Ізюмом, вкрай важкий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Поранені піротехніки, що підірвались на міні в Ізюмському районі Харківської області, отримують медичну допомогу. П’ять з шести постраждалих знаходяться в край важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

За даними лікарів, 5 постраждалих перебувають у вкрай важкому, але стабільному стані.

"У двох із них - ампутації кінцівок, ще у двох - численні переломи, один із черепно-мозковою травмою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще один постраждалий отримав легкі поранення і лікується амбулаторно. Усі вони віком до 30 років.

Що сталося?

26 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні, попередньо, протитанковій, підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. В результаті НП одна людина загинула, ще 6 отримали поранення.

Як повідомлялося, у середу, 20 жовтня, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні. Загинули 2 особи, 4 поранені.

Нагадаємо, в Херсонській області в Бериславському районі під час розмінування територій загинув керівник вибухотехніків обласної поліції Олександр Козюра.

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харков ДСНС
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