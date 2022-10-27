Подрыв пиротехников на мине под Изюмом: состояние 5 раненых крайне тяжелое
Раненые пиротехники, подорвавшиеся на мине в Изюмском районе Харьковской области, получают медицинскую помощь. Пять из шести пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
По данным врачей, 5 пострадавших находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.
"У двух из них - ампутации конечностей, еще у двух - многочисленные переломы, один с черепно-мозговой травмой", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно. Всем - до 30 лет.
Что произошло?
26 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине, предварительно противотанковой, подорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате ЧП один человек погиб, еще 6 получили ранения.
Как сообщалось, в среду, 20 октября, в Изюмском районе Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на вражеской мине. Погибли 2 человека, 4 ранены.
Напомним, в Херсонской области в Бериславском районе во время разминирования территорий погиб руководитель взрывотехников областной полиции Александр Козюра.
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