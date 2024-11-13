Підрив капітана Чорноморського флоту у Севастополі був спецоперацією СБУ, - джерела

В Севастополі, в рамках спецоперації Служби безпеки України (СБУ), було ліквідовано керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії Валерія Транковського. Останній був воєнним злочинцем й відповідальним за обстріли України.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в СБУ.

Внаслідок підриву автомобіля воєнному злочинцю відірвало ноги, після чого він помер через втрату крові.

Що відомо про Транковського

Керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту віддавав накази щодо запуску крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

Він причетний до обстрілу "Калібрами" Вінниці в липні 2022-го внаслідок чого загинули 29 мирних жителів. Зокрема він неодноразово обстрілював Одесу та інші міста, що призводило до загибелі цивільних.

Тим часом російські сайти пишуть, що за Транковським близько протягом тижня слідкували, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

"Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння - це лише питання часу", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.