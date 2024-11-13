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В Севастополі підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту

Середа 13 листопада 2024 10:18
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В Севастополі підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту Фото: в Севастополі підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У Севастополі підірвали автомобіль з ймовірно капітаном 1-го рангу Чорноморському флоту. Попередньо в транспорті спрацював саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Вибух стався, коли автомобіль рухав вулицею Тараса Шевченка. За словами очевидців, після вибуху водієві намагались допомогти, втім, травми виявились несумісними з життям.

Від вибуху під днищем в автомобіля утворилась діра, що може свідчити про встановлення СВП.

В Севастополі підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту

Фото: в Севастополі підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту (росЗМІ)

"За попередніми даними, у підірваній машині в Севастополі перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту. Попередньо, у машині спрацював СВП. За словами очевидців, водієві відірвало ноги. Чоловік загинув", - пише російський Telegram-канал.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Маріуполі підірвали авто з офіцером кавказьких підрозділів.

Зокрема у квітні у Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України (СБУ) колаборанта Василя Прозорова.

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