Підрив Каховської ГЕС. На окупованих територіях зафіксували спалах гепатиту А

Підрив ГЕС призвів до того, що в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

Відсутність у цивільного населення доступу до належного медичного забезпечення та якісної води призвів до спалаху вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

"Своєю чергою російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять", - повідомили в Генштабі.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.

Уряд виділив 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях через підрив РФ Каховської ГЕС.

У Мінагрополітики заявили, що знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.

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