Через підрив Каховської ГЕС поля на півдні можуть стати пустелями, - Мінагрополітики

Знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії, а й звичайні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За попередніми оцінками міністерства, внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС, в Херсонській області може бути затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель лише на правому березі. На лівому ж в декілька раз більше.

"Детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків про розмір затоплення", - пояснили в міністерстві.

Що стане з полями

Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тисяч гектарів, з яких загалом збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур на суму близько 1,5 млрд доларів.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.

"Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів", - заявили в Мінагрополітики.

Що буде з фауною в області

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин.

"Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках", - розповіли в міністерстві.

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки надалі при зниженні "повеневої" хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Шкода для Чорного моря

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. Своєю чергою і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Збитки від знищення Каховської ГЕС

Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд гривень. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд гривень.

Негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом. Оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу.

Знищення Каховської ГЕС

Сьогодні вночі російські окупанти вчинили новий терористичний акт проти України та українського народу. Цього разу РФ підірвала Каховську гідроелектростанцію.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.