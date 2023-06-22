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Подрыв Каховской ГЭС. На оккупированных территориях зафиксирована вспышка гепатита А

Фото: на оккупированных территориях зафиксирована вспышка гепатита А (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к ухудшению санитарно эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневную сводку Генштаба.

Подрыв ГЭС привел к тому, что в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Отсутствие у гражданского населения доступа к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде привело к вспышке вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней.

"В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят", - сообщили в Генштабе.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась по некоторым местам до 5 метров. На сегодня вода уже отошла.

Правительство выделило 565 млн гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях из-за подрыва РФ Каховской ГЭС.

В Минагрополитики заявили, что уничтожение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году превратятся в пустыни. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях.

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Херсонская областьКаховская ГЭСГепатит АВойна России против Украины