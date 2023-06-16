Уряд виділив кошти постраждалим від підтоплення через підрив ГЕС. Який розмір допомоги
Уряд виділив 564 млн 875 тисяч гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях через підрив РФ Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.
Крім того, за спільною домовленістю з партнерами України всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН.
"Вона складатиме 6600 гривень на особу", - додали в Мінреінтеграції.
Підтоплення через підрив Каховської ГЕС
6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів.
16 червня – 11 день ліквідації наслідків. За останніми даними, на вчора, 15 червня, рівень води досягав менше двох метрів. Залишаються на звільненій території затопленими 1919 житлових будинків у 26 населених пунктах, а на лівобережжі – 17 населених пунктів.
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