Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей

Через підрив росіянами Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна під час телемарафону.

"Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Відрадокам'янка (Бериславський район), Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів (Херсонський район)", - сказав він.

За його словами, є розуміння, що будуть підтоплені ще інші населені пункти. "Готові до цього. На даний час організована евакуація мешканців даних населених пунктів. Автобусами до міста Херсона, далі до Миколаєва і звідти вже до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст", - повідомив Прокудін та додав, що о 12:00 з залізничного вокзалі Херсона вирушить евакуаційний потяг до міста Миколаєва.

Прокудін також назвав попередні дані щодо евакуації. "На теперішній час ми розуміємо, що близько 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні на правому березі Дніпра", - сказав він.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС уночі, 6 червня.

Президент України Володимир Зеленський зібрав РНБО з цього питання та заявив, що російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують усьому світу, що їх треба вигнати з кожного куточку української землі.

За його словами, лише перемога України поверне безпеку. "І ця перемога буде. Ні водою, ні ракетами, ні будь-чим ще терористам не вдасться зупинити Україну", - додав президент.

В "Енергоатомі" заявили, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала воду для конденсаторів турбін та систем безпеки ЗАЕС. Наразі станційний став-охолоджувач наповнений. Станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.