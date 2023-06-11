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Підрив Каховської ГЕС: біля Одеси фіксують опріснення морської води

Фото: в Одесі фіксують опріснення морської води через підрив ГЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негативні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС фіксують в Одеській області. Фахівці виявили опріснення морської води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу в Facebook.

Фахівці відібрали проби морської води у трьох місцях поблизу Одеси: у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану.

Воду перевірили на наявність завислих речовин, заліза та рівень солоності. Спеціалісти виявили:

  • Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини - перевищення в 1,6 раза; залізо - в 9 разів; солоність - нижче за норму у 2,7 раза;
  • Ланжерон: залізо - перевищення в 5,2 раза; солоність - нижче за норму у 2,9 раза;
  • 16 станція Великого фонтану: завислі речовини - перевищення в 1,1 раза; залізо - у 3,4 раза; солоність - нижче за норму у 2,9 раза.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екоциду. Зокрема, через руйнування дамби затопило десятки населених пунктів, також під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

Терористичний акт окупантів призвів до масового мору риби, а пляжі Одеської області поступово перетворюються на сміттєзвалища. Особисті речі, сміття, техніку, будинки та вибухонебезпечні предмети виносить течією у море, а потім прибиває до пляжів.

За підрахунками уряду, окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

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Одеса