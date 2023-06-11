Подрыв Каховской ГЭС: возле Одессы фиксируют опреснение морской воды

Негативные последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС фиксируют в Одесской области. Специалисты выявили опреснение морской воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа в Facebook.
Специалисты отобрали пробы морской воды в трех местах вблизи Одессы: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 станции Большого фонтана.
Воду проверили на наличие подвешенных веществ, железа и уровень солености. Специалисты обнаружили:
Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экоциду. В частности, из-за разрушения дамбы затопило десятки населенных пунктов, также под водой оказалось 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.
Террористический акт оккупантов привел к массовому мору рыбы, а пляжи Одесской области постепенно превращаются в свалки. Личные вещи, мусор, технику, дома и взрывоопасные предметы уносит течением в море, а затем прибивает к пляжам.
По подсчетам правительства, оккупанты, подорвав Каховскую ГЭС, нанесли ущерб окружающей среде на 55 млрд гривен.
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