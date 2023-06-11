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Подрыв Каховской ГЭС: возле Одессы фиксируют опреснение морской воды

Фото: в Одессе фиксируют опреснение морской воды из-за подрыва ГЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Негативные последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС фиксируют в Одесской области. Специалисты выявили опреснение морской воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа в Facebook.

Специалисты отобрали пробы морской воды в трех местах вблизи Одессы: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 станции Большого фонтана.

Воду проверили на наличие подвешенных веществ, железа и уровень солености. Специалисты обнаружили:

  • Новая Дофиновка (243 причал): подвешенные вещества - превышение в 1,6 раза; железо - в 9 раз; соленость - ниже нормы в 2,7 раза;
  • Ланжерон: железо - превышение в 5,2 раза; соленость - ниже нормы в 2,9 раза;
  • 16 станция Большого фонтана: подвешенные вещества - превышение в 1,1 раза; железо - в 3,4 раза; соленость - ниже нормы в 2,9 раза.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экоциду. В частности, из-за разрушения дамбы затопило десятки населенных пунктов, также под водой оказалось 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Террористический акт оккупантов привел к массовому мору рыбы, а пляжи Одесской области постепенно превращаются в свалки. Личные вещи, мусор, технику, дома и взрывоопасные предметы уносит течением в море, а затем прибивает к пляжам.

По подсчетам правительства, оккупанты, подорвав Каховскую ГЭС, нанесли ущерб окружающей среде на 55 млрд гривен.

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Одесса