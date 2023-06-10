У Кабміні назвали суму збитків довкіллю через підрив Каховської ГЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця в Facebook.

Він зазначив, що Україна через терористичний акт окупантів продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму - близько 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже близько 10,5 метрів і він продовжує знижуватися.

Також під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області. Вода повністю затопила нацпарк "Нижньодніпровський", а у парках "Великий Луг" та "Кам'янська Січ" міліє акваторія. Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

"Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова. Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів", - зазначив міністр.

Він закликає людей, які стали свідками злочинів проти довкілля, звертатися на портал та застосунок "ЕкоЗагроза".

Наслідки підриву росіянами ГЕС

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого вода з Каховського водосховища затопила населені пункти у Херсонській, Миколаївській області, а також підтопила Запорізьку та Дніпропетровську області.

Протягом трьох днів вода затоплювала територію, але за останні два дні почала поступово відступати. Важкою залишається ситуація на окупованому лівому березі Херсонської області. Окупанти ігнорують заклики людей про евакуацію та обстрілюють мирне населення.

Так, сьогодні російська армія обстріляла Херсон. Через атаку двоє волонтерів отримали поранення.

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