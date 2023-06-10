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Море перетворюється на сміттєзвалище: прикордонники показали наслідки підриву ГЕС

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Одеса, Субота 10 червня 2023 16:36
Море перетворюється на сміттєзвалище: прикордонники показали наслідки підриву ГЕС Фото: прикордонники показали наслідки підриву ГЕС (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області прикордонники фіксують наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. Узбережжя моря перетворюється на сміттєзвалище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Через затоплення населених пунктів речі, сміття, меблі, техніка, автомобілі інші предмети та навіть будинки течією змиває у Чорне море. Через це узбережжя в Одеській області дуже забруднене.

"На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду: море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники кажуть, що починається мор риб. Крім того, вода виносить вибухівку та боєприпаси. Тому місцевих жителів просять бути обережними.

"Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та при виявленні небезпечних предметів звертатися до компетентних служб", - закликають прикордонники.

Наслідки терористичного акту

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екоциду. Крім того, що затоплені населені пункти, під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

За підрахунками уряду, окупанти, підірвавши ГЕС, завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

Також після підриву дамби почався масовий мор риби. Жителям затоплених населених пунктів заборонили ловити та споживати рибу. МОЗ закликає пити лише бутильовану воду або кип'ятити її перед споживання, навіть для миття фруктів та овочів.

Більше про те, які ризики несе повінь через підрив Каховської ГЕС і чи є загроза епідемії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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